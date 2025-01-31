Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - 31 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с федеральным министром по приватизации, инвестициям и коммуникациям Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских дружественных и братских связей во всех сферах.

Было отмечено, что в результате государственного визита Президента Азербайджанской Республики в Пакистан, состоявшегося в прошлом году, межгосударственные отношения вступили в качественно новый этап.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития азербайджано-пакистанских отношений стратегического партнерства в области экономики, торговли, инвестиций и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!