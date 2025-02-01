Рассмотрены поступившие в ЦИК Азербайджана обращения в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены обращения, поступившие в Центральную избирательную комиссию Азербайджана в связи с проведенными 29 января муниципальными выборами.

Как сообщает Trend, на состоявшемся сегодня заседании ЦИК была предоставлена информация о том, из каких избирательных округов поступили обращения.

Было отмечено, что обращения поступили из различных участковых комиссий окружных избирательных комиссий - Шабран-Хачмазской окружной избирательной комиссии № 56 (2 обращения), Сабирабадской окружной избирательной комиссии № 67, Сабирабадской окружной избирательной комиссии № 68, Джалилабадской сельской окружной избирательной комиссии № 72, Имишлинской окружной избирательной комиссии № 81, Имишли-Саатлинской окружной избирательной комиссии № 82, Физули-Агджабединской окружной избирательной комиссии № 85, Агджабединской окружной избирательной комиссии № 86.

Было отмечено, что обращения направлены в окружные избирательные комиссии для рассмотрения по существу.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов добавил, что на заседании, которое состоится 3 февраля, должны быть подведены итоги рассмотрения обращений.

Отметим, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.

В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях было аккредитовано 70 625 наблюдателей. На 1000 избирательных участков были установлены веб-камеры.