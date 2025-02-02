Призываем новое правительство Бельгии уважать право западных азербайджанцев на возвращение – Заявление

БАКУ/ Trend/ - После очередного политического кризиса в Королевстве Бельгия, длившегося семь месяцев, 1 февраля 2025 года группа политических партий подписала коалиционное соглашение и сформировала правительство. Соглашение содержит положения деструктивного и дискриминационного характера в отношении к Азербайджану и азербайджанцам.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Используя в коалиционном соглашении такие выражения как «нагорный карабах», была предпринята попытка подорвать территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики. Кроме того, в соглашении поднимается вопрос о создании условий для возвращения армян, уехавших из Азербайджана. Однако ни слова не говорится о возвращении азербайджанцев, насильно изгнанных из Армении. Это - этническая и религиозная дискриминация в отношении западных азербайджанцев со стороны правительства Бельгии.

В заявлении отмечается: «Вместо того, чтобы включать в соглашение не имеющие отношения к их стране вопросы и демонстрировать дискриминационный подход, противоречащий международному праву, бельгийским политическим партиям было бы целесообразно заняться политической системой Бельгии, находящейся в хроническом кризисе.

Призываем новое правительство Бельгии положить конец этнической дискриминации в отношении азербайджанцев, воздержаться от шагов, препятствующих миру в регионе, и уважать право западных азербайджанцев на возвращение»