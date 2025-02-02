Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

Как передает Trend, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Иране в своем аккаунте в X.

Отмечается, что на встрече Хикмет Гаджиев передал Президенту Ирана искренние приветствия и приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить нашу страну.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил за приветствия и приглашение, попросил передать и его искренние приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.