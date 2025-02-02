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Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 2 февраля 2025 22:49 (UTC +04:00)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)
Фото: Посольство Азербайджана в Иране

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

Как передает Trend, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Иране в своем аккаунте в X.

Отмечается, что на встрече Хикмет Гаджиев передал Президенту Ирана искренние приветствия и приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить нашу страну.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил за приветствия и приглашение, попросил передать и его искренние приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приглашен посетить Азербайджан (ФОТО)
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