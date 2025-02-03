Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане нейтрализована террористическая группировка (ВИДЕО)

Политика Материалы 3 февраля 2025 10:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане нейтрализована террористическая группировка (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджанской Республики сотрудниками Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел были проведены совместные комплексные мероприятия по выявлению террористических провокационных действий и пресечению противоправной деятельности членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями.

Как сообщает в понедельник Trend об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий установлено, что ранее осуждённый за участие в деятельности террористической группы "Лесные братья" Гадир Гаджиев вступил в преступные связи с жителями Гусарского района — Кямраном Керимхановым, Умудом Гюльалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сеферелиевым, Ровшаном Лачиновым, Назимом Закиевым и другими.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости