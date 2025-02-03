В Азербайджане нейтрализована террористическая группировка (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджанской Республики сотрудниками Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел были проведены совместные комплексные мероприятия по выявлению террористических провокационных действий и пресечению противоправной деятельности членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями.

Как сообщает в понедельник Trend об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Азербайджана.

"В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий установлено, что ранее осуждённый за участие в деятельности террористической группы "Лесные братья" ("Meşə qardaşları") Гадир Гаджиев вступил в преступные связи с жителями Гусарского района — Кямраном Керимхановым, Умудом Гюльалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафаралиевым, Ровшаном Лачиновым, Назимом Закиевым и другими.

Также было установлено, что они совместно готовили террористические акты на территории Гусарского района, создавали подземные укрытия в лесном массиве, включающем села Хиль, Джибир и Ясаб этого района, снабжали эти укрытия боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими устройствами и другими необходимыми принадлежностями.

На первоначальном этапе, после установления местонахождения члена группировки Алипаши Камилова, была проведена операция с целью его привлечения к следствию. Во время операции, в скрытом месте в городе Гусар, Камилов оказал вооружённое сопротивление сотрудникам спецназа, бросив две гранаты марки "РГО-78". В результате один из сотрудников спецназа был ранен, а Алипаша Камилов был нейтрализован.

В результате продолжающихся оперативно-розыскных и следственных мероприятий в лесистой местности, расположенной вблизи села Джибир, были обнаружены тайно созданные укрытия, где прятались члены незаконного вооруженного формирования - Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюльалиев. Оказавшие вооруженное сопротивление были уничтожены при применении взрывных устройств.

В ходе осмотра обнаруженных укрытий были изъяты торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, арматура и свинцовые детали, используемые в качестве осколков, 2 автомата "Калашников", 3 охотничьих ружья, патроны и пули для автоматов, а также флаг, являющийся символом незаконного вооружённого формирования, признанного международной террористической организацией.

Также, принятыми незамедлительными мерами было установлено, что Назим Закиев, один из членов террористической группировки, скрывался на ферме близ села Хиль, а Кямран Керимханов и Ровшан Лачинов - на территории села Хиль. Они были обезврежены при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе расследования были выявлены подробности и доказательства, касающиеся круга лиц, участвовавших в преступной организации, ее организационной структуры, оснащения и планов.

Этибар Ахмедов, незаконно добывший аммиачную селитру, легковоспламеняющийся торф, детонаторы и огнепроводящие шнуры, использовал их для изготовления самодельных взрывных устройств и спрятал их в гостевом доме "Motel" в городе Гусар и на крыше близлежащей автомойки. Продолжая свою деятельность, Э.Ахмедов получил ранения в результате взрыва этих устройств.

Также были выявлены обоснованные подозрения в участии жителей Гусарского района Шарафеддина Махмудова, Этибара Ахмедова и других в деятельности вооружённого формирования, не предусмотренного законодательством Азербайджанской Республики, включая оснащение этого вооруженного формирования взрывчатыми веществами и другими припасами.

Члены вышеупомянутой преступной группировки - Этибар Ахмедов, Рагим Мирзабеков, Давид Рашидов, Шарафеддин Махмудов, Абугюль Бабаев и Эльчин Алирзаев были привлечены к ответственности по статьям 28,214.2.1, 28,214.2.3, 28,214.2.6 (Подготовка к терроризму на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в виде преступной группы (преступной организации) и другим статьям УК АР. Решением суда в отношении них была избрана мера присечения в виде ареста.