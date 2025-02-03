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МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Политика Материалы 3 февраля 2025 11:46 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования Пакистану.

Как сообщает в понедельник Trend, на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х сделана публикация с соболезнованиями.

"Нас глубоко опечалило известие о террористическом акте, совершенном в провинции Белуджистан Исламской Республики Пакистан. Наши мысли и молитвы с семьями жертв террористического акта, и в этот трудный момент мы выражаем солидарность с Пакистаном. Столкнувшись с разрушительным воздействием терроризма, Азербайджан полностью привержен поддержке всех усилий в борьбе с этой угрозой",- говорится в публикации ведомства.

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