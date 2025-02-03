БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Узеира Гаджибейли.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"В сентябре 2025 года исполняется 140 лет со дня рождения великого азербайджанского композитора, создателя первой оперы на Востоке, выдающегося ученого-музыковеда, талантливого публициста, драматурга и педагога, известного общественного деятеля, Народного артиста, лауреата государственных премий, действительного члена Академии наук Азербайджана Узеира Абдулгусейн оглу Гаджибейли.

Узеир Гаджибейли – одна из могущественных личностей, оставивших своим многогранным творчеством неизгладимый след в истории азербайджанской культуры. Обладающее высокой нравственно-эстетической ценностью наследие самоотверженного представителя интеллигенции, посвятившего свою жизнь культурному прогрессу общества, является отражением литературно-культурного возрождения азербайджанского народа, получившего размах с первых десятилетий XX века. Основатель азербайджанской композиторской школы, Узеир Гаджибейли как мастер-новатор обогатил национальную музыкальную сокровищницу уникальными формами и жанрами. Он создал основанные на глубоком единстве музыкальных достижений Востока и Запада уникальные жемчужины искусства, занимающие почетное место в золотом фонде мировой музыки, принес азербайджанской культуре широкую известность в международном масштабе. В то же время благодаря своему блестящему художественному гению Узеир Гаджибейли внес ценный вклад в азербайджанскую драматургию, своей пламенной публицистикой вписал новые страницы в летопись печати. Его насыщенная общественно-политическая деятельность, проникнутая идеологией азербайджанства, является образцом истинного патриотизма.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения достойного проведения 140-й годовщины со дня рождения великого мастера Узеира Гаджибейли, внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджанской культуры, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий по случаю 140-летия со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.