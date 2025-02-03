В Азербайджане будет создана информационная система "e-rüsum"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана информационная система "Электронное управление государственными пошлинами" (e-rüsum), и государственные пошлины будут оплачиваться на основе "электронного уведомления".

Как сообщает Trend, это отражено в поправке к закону "О государственной пошлине", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, предоставление "электронного уведомления" о перечислении в государственный бюджет поступлений по государственной пошлине, получение в режиме реального времени информации о начисленных поступлениях государственной пошлины соответствующим органом (учреждением), прием и соответствующее рассмотрение информации по заявлениям о превышении или ненадлежащем удержании государственной пошлины, электронный контроль и учет перечисленной государственной пошлины в государственный бюджет будут осуществляться соответствующим органом через информационную систему органа (учреждения), определяемую органом исполнительной власти.

"Электронное уведомление" - это документ, составленный в электронном виде по каждой услуге и юридическому действию, за которое взимается государственная пошлина, используемый для расчета и перечисления поступлений государственной пошлины в государственный бюджет по назначению и представляемый через предусмотренную настоящим законом информационную систему. Правила составления, применения и учета "электронного уведомления", форма квитанции о поступлении государственной пошлины в связи с применением "электронного уведомления" будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

При уплате предусмотренных государственных пошлин взимается плата за услуги в размере 0,02 маната за "электронное уведомление", составленное по каждому правовому акту, за которое выплачивается государственная пошлина, и она зачисляется на казенный счет этого органа в целях усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти. Порядок использования этих средств будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.