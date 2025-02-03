БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет взиматься плата в связи с предоставлением "электронного уведомления".

Как сообщает Trend, это отражено в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, будет взиматься плата в размере 0,02 маната за услугу "электронного уведомления", составленного по каждому правовому акту, за который взимается государственная пошлина, и плата будет зачисляться на казенный счет соответствующего органа в целях усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти.

Порядок использования предусмотренных средств будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

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