Джейхун Байрамов обсудил с латвийским коллегой вопросы, стоящие на повестке дня между двумя странами

БАКУ /Trend/ - 3 февраля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Латвийской Республики Байбой Браже.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня текущих отношений между Азербайджаном и Латвией, а также ситуация в сфере региональной и международной безопасности.

Отмечена важность взаимных визитов и контактов в развитии двустороннего сотрудничества наших стран по ряду направлений, включая многостороннее взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!