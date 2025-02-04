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В Азербайджане начались очередные учебные сборы военнообязанных

Политика Материалы 4 февраля 2025 10:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане начались очередные учебные сборы военнообязанных

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, а также совершенствование их практических навыков.

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