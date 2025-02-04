Диспетчер не информировал экипаж самолёта AZAL о введении плана “Ковер” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Предварительный отчет, опубликованный сегодня министерством транспорта о расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау 25 декабря 2024 года показывает, что диспетчер не информировал экипаж самолёта о введении плана “Ковер”.

Как сообщает Trend, в отчете уточняется, что план “Ковер” был введен после поражения азербайджанского самолета.

Согласно документу, диспетчер не информировал экипаж о введении плана “Ковер”. В отчетах переговоров диспетчеров Грозного и Ростова с экипажем не зафиксировано уведомлений о плане “Ковер”.

Кроме того, материалы следствия показывают, что ДВЗ сообщил о введении плана только после того, как борт AZAL начал уходить из Грозного на запасные аэродромы. Временные отметки в отчете отсутствуют, но на это указывают зафиксированные переговоры.