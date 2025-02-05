Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено осуществить индексацию установленных Государственным комитетом Азербайджанской Республики по статистике по 2024 году на 1 января 2025 года, страховой части назначенных до 1 января 2025 года трудовых пенсий в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, в отношении трудовых пенсионеров, к трудовой пенсии которых назначены надбавки за выслугу лет, - ее суммы, установленной вместе с данными надбавками, и материальной помощи, включенной с 1 января 2023 года в состав трудовых пенсий суммы зарегистрированного до 1 января 2025 года пенсионного капитала в страховой части индивидуального лицевого счета страхователей в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.

Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!