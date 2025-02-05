Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН - Указ (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16 21)

БАКУ /Trend/ - Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend.

Согласно указу, было утверждено "Соглашение о вкладе между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, и Организацией Объединенных Наций, представленной Отделом государственных учреждений и цифрового правительства Департамента по экономическим и социальным вопросам", подписанное 11 ноября 2024 года в городе Баку.

После вступления в силу Соглашения о вкладе, указанного в части 1 указа, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в Организацию Объединенных Наций уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения о вкладе в силу.