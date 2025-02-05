Обсуждено сотрудничество в рамках международных организаций между Азербайджаном и Сомали

БАКУ /Trend/ - 4-5 февраля 2025 года азербайджанская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым провела ряд встреч Сомали с целью расширения двустороннего сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, а также продолжения отношений сотрудничества на высоком уровне, существующих в рамках международных организаций.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, во время визита состоялась встреча делегации с заместителем премьер-министра Федеративной Республики Сомали Салахом Ахмедом Джамой, министром иностранных дел и международного сотрудничества Ахмедом Моаллимом Фиги, министром нефти и минеральных ресурсов Дахиром Широм Мохамедом, министром обороны Абдулкадиром Мохамедом Нуром Джамой, министром планирования, инвестиций и экономического развития Мохамудом Бинебином, министром образования, культуры и высшего образования Фарахом Абдулкадиром Мохамедом, директором Национального агентства по идентификации и регистрации, официальными представителями министерства рыболовства и "голубой" экономики, министерства сельского хозяйства и орошения, министерства животноводства, лесного и пастбищного хозяйства, был организован ознакомительный визит в сомалийское представительство Фонда просвещения Турции.

В ходе проведенных встреч было отмечено, что контакты между двумя странами за последние годы активизировались и это сыграло полезную роль в обсуждении перспектив сотрудничества. Также было подчеркнуто, что существует потенциал для развития сотрудничества по ряду направлений, в том числе в области нефти и газа, "зеленой" энергии, сельского хозяйства, рыболовства, гуманитарной и образовательной сферах, а также важность создания двусторонней правовой базы в соответствующих областях.

В рамках визита также состоялось первое заседание политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Федеративной Республики Сомали. Со стороны Азербайджана на заседании председательствовал Ялчин Рафиев, со стороны Сомали - государственный министр по иностранным делам и международному сотрудничеству Али Мохамед Омар Балад. В ходе политических консультаций были обсуждены двусторонние политические и экономические вопросы, вопросы сотрудничества в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОИС и других международных организаций.

В делегацию Азербайджана вошли представители министерств обороны, оборонной промышленности, энергетики, науки и образования, экономики, сельского хозяйства, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

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