НПО Азербайджана написали открытое письмо вице-президенту США о том, как Армения создает условия для обхода Россией санкций (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Группа Неправительственных организаций Азербайджана направила открытое письмо руководителям ключевых ответственных структур по контролю за применением и исполнением санкций против России в США и Европейском Союзе.

Trend представляет вниманию читателей данное письмо.

"Уважаемый вице-президент США господин Джеймс Дэвид Вэнс (James David Vance)!

Уважаемый государственный секретарь США господин Марко Рубио (Marco Antonio Rubio)!

Уважаемый руководитель Казначейства США господин Скотт Бессент (Scott Bessent)!

Уважаемый исполняющий обязанности министра торговли США господин Джереми Пелтер (Jeremy Pelter)!

Уважаемая генеральный прокурор США госпожа Памела Бонди (Pamela Jo Bondi)!

Уважаемый председатель Европейского Совета господин Антониу Кошта (António Costa)!

Уважаемая президент Европейской Комиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen)!

Уважаемая Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности госпожа Кая Каллас (Kaja Kallas)!

Мы, нижеподписавшиеся неправительственные организации Азербайджана, заявляем о своей серьезной обеспокоенности деятельностью Республики Армения, способствующей обходу Россией международных санкций, введенных в связи с продолжающейся войной в Украине.

После начала войны между Россией и Украиной в 2022 году в Армении, имеющей наименьший внешнеторговый оборот на Южном Кавказе, начал зафиксироваться резкий рост импорта и экспорта, не соответствующий ее экономическому потенциалу", - отмечается в открытом письме.

В 2021 году товарооборот между Россией и Арменией составил около 2,5 миллиарда долларов США, а в 2024 году увеличился в 5 раз до 12 миллиардов долларов США. Если до 2021 года доля Российской Федерации в экспорте товаров и продукции Армении не превышала порог в 27 процентов, то в 2022-2023 годах она выросла до 40-44 процентов. В 2024 году основным направлением экспорта Армении стали страны Персидского залива из-за переправки драгоценных металлов, импортируемых из России, в третьи страны.

Такой резкий рост торговли, особенно экспорта высокотехнологичных товаров, вызывает серьезные опасения по поводу использования этой продукции в военных целях. Армянская экономика не в состоянии производить полупроводники, смартфоны, коммуникационные устройства и другое высокотехнологичное оборудование, выделяющиеся в экспорте Армении в Россию в 2024 году.

Это указывает на потенциальное нарушение санкций путем облегчения передачи товаров, которые могут поддерживать военные усилия России в Украине. Это свидетельствует о том, что через третьего участника, такого как Армения, Россия получает товары, способные поддержать ее военные усилия на Украине, избегая санкций.

Растущая роль Армении в уклонении от санкций указывает на существенный пробел, который подрывает воздействие этих санкций на Россию. В ответ на эту ситуацию мы призываем США и ЕС предпринять следующие шаги:

Усиление контроля за торговыми операциями Армении: Мы требуем более строгого режима проверки товаров, импортируемых и экспортируемых Арменией, обеспечения прозрачности в этой области, в особенности, предотвращения незаконной торговли товарами, используемыми в войне!;

Усиление применения санкций: Важно, чтобы правительства США и ЕС более строго применяли существующие санкции. Мы призываем их ввести адресные санкции или торговые ограничения в отношении Армении за ее роль в уклонении от санкций, а также принять решительные меры против любого государства, которое помогает России уклоняться от санкций.

Усиление дипломатического давления на Армению: Мы призываем правительства Запада усилить дипломатические усилия, чтобы Армения прекратила такую поддержку России. Армении следует напомнить об обязательствах по международному праву, об ответственности за соблюдение принципов мира и сосуществования.

Постоянная поддержка России со стороны Армении не только затягивает войну в Украине, но и подрывает международные усилия по восстановлению мира и стабильности. Отсутствие ответственности Армении за свои действия способствует очередному нарушению международного права и ослабляет санкционный режим.

Мы твердо убеждены, что единая и решительная позиция международного сообщества имеет решающее значение для прекращения действий Армении и усиления эффективности санкций против России. Надеемся, что вы примете во внимание нашу обеспокоенность и предпримете необходимые шаги для предотвращения дальнейшего разжигания конфликта в Украине со стороны Армении.

В заключение мы обращаемся к вам с настоятельным призывом: Прекратить содействие Армении в обходе санкций против России!

Обращение подписано членом правления Азербайджанского Национального Форума НПО Зауром Ибрагимли, руководителем Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабитом Багировым, членом Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, генерал-майором в отставке Владимиром Тимошенко, председателем Общественного объединения Центра экономического и социального развития Кераметом Исмаиловым, председателем Ассоциации бухгалтеров и специалистов по рискам Азербайджана Гюнай Шахбазовой, председателем Совета Ассоциация клубов и субъектов малого и среднего бизнеса Рамином Шарифовым, председателем Общественного объединения Международные экономические исследования "Экономикс" Фикретом Юсифовым, председателем Ассоциации по развитию женского предпринимательства Азербайджана Сакиной Бабаевой, председателем Общественного объединения по изучению экономических ресурсов Русланом Атакишиевым и председателем Общественного объединения содействия экономическим и социальным исследованиям Эйюбом Керимли",- говорится в открытом письме ряда НПО Азербайджана.

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