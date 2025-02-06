Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 6 февраля начались судебные слушания по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении.

Как сообщает Trend, на проходящем под председательством судьи Зейнала Агаева, а также судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева судебном заседании в Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, обвиняемые были обеспечены переводчиками на армянский и русский языки, а также адвокатами.

В судебном заседании приняли участие потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов от имени азербайджанского государства в качестве потерпевшего.

В начале судебного процесса по уголовному делу, по которому 15 лиц армянского происхождения обвиняются в преступлениях, совершенных государством Армения и её вооруженными силами, а также так называемой "Нагорно-Карабахской Республикой", созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и её незаконными вооружёнными формированиями, обвиняемый Араик Арутюнян попросил у суда слова для обращения. Судья разрешил обвиняемому озвучить свое обращение.

Во время выступления А.Арутюнян назвал ложными обвинения, распространяемые в армянских СМИ, о психологическом давлении на лиц, обвиняемых в рассматриваемом уголовном деле, и применении в их отношении психотропных препаратов.

"В изоляторе у нас была возможность получать информацию, выражать протест. Также в армянских СМИ и других средствах массовой информации постоянно обсуждаются условия нашего содержания. Насколько я понимаю, премьер-министр Республики Армения заявляет, что на нас оказывается психологическое давление, а также применяются психотропные препараты.

Больше всего я переживаю за наших родных, близких. Хочу заявить, что я знаком с законом об условиях содержания. В изоляторе соблюдаются все законы, нас периодически посещает Международный комитет Красного Креста. У нас есть возможности совершать телефонные звонки членам наших семей. В изоляторе отношение к нам обеспечивается в соответствии с законом, и с нами обращаются в рамках закона. Наши права были обеспечены следователями и в период расследования. Адвокаты всегда участвовали в расследовании. Особенно хочу отметить, что никакого давления на нас не было. Во время расследования с нами всегда обращались в рамках закона. Спасибо", - заявил А.Арутюнян.

Затем обратился к суду и попросил слово также обвиняемый Давит Бабаян.

Суд удовлетворил просьбу Д.Бабаяна. Обвиняемый заявил, что доволен условиями содержания, что на него и других обвиняемых не оказывалось давления.

"От своего имени хочу сказать, что никакого давления на нас здесь не было. С нами каждый раз обращаются уважительно, и если бы на нашем месте был кто-то другой, пусть задаст себе вопрос, как бы он себя повел. У нас хватает смелости сказать правду. Правда не знает границ. И условия содержания у нас здесь тоже очень хорошие", - сказал он.

Затем прокурор, защищающий государственное обвинение, обратился со вступительной речью к участникам суда, подчеркнув историческое значение нынешнего судебного процесса.

"Этот судебный процесс проводится во имя установления справедливости. Доказательства по уголовному делу, основанные на исторических фактах, показывают, что совершенные преступления не были отдельными случайными событиями, они были тщательно спланированы на самом высоком уровне и совершены с жестокостью и беспощадностью. В ходе судебного процесса станет очевидно, что расследованные преступления были совершены в результате политической, военной, материальной и иной поддержки армянского государства, указаний и поручений политико-военного руководства Армении. Этот судебный процесс также имеет важное историческое значение с точки зрения предотвращения повторения таких ужасающих преступлений", - заявил прокурор.

Затем прокуроры приступили к оглашению итоговой части обвинительного заключения.

Ссылаясь на обвинительное заключение, было отмечено, что при непосредственном участии, указаниях и инструкциях армянского государства и его вооруженных сил, материально-технической и кадровой поддержке, на основе централизованного управления, а также под строгим контролем была создана преступная организация под руководством и при прямом и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саргсяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Айки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью совершения военной агрессии против Азербайджана на территории Азербайджана с нарушением норм внутреннего и международного права.

Затем было объявлено, какую роль играли обвиняемые Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Давит Ишханян, Давит Бабаян, Лева Мнацаканян и другие в создании и деятельности этой преступной организации.

Судебное заседание продолжится 7 февраля.

Напомним, что 15 человек обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Нижеследующие лица: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.

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