Несмотря на активную работу по разминированию, процесс восстановления культурного наследия Азербайджана остается сложным — Сабина Гаджиева в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Trend.

Гостьей передачи стала заслуженный архитектор Азербайджана, доктор наук, профессор, руководитель Государственной службы по охране культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Сабина Гаджиева.

В ходе беседы она подчеркнула, что культурное наследие — это неотъемлемая часть национальной идентичности, требующая внимания как специалистов, так и общества в целом. Она привела в пример слова Виктора Гюго: "Каждый памятник — это результат развития поколений, объединяющий вклад многих людей". По ее словам, архитектурные памятники — это первое, что видит человек, будь то местный житель или турист, а их сохранение — одна из важнейших задач любого общества.

С.Гаджиева напомнила, что в течение 30 лет Азербайджан был лишен доступа к значительной части своего культурного наследия из-за оккупации. Этот период стал огромной исторической несправедливостью, поскольку исследования проводились в основном по архивным материалам, книгам и доступным интернет-источникам, что не могло заменить непосредственного мониторинга и работы специалистов на местах.

Особое внимание эксперт уделила проблеме незаконных реставраций и попыток присвоения азербайджанского наследия. Она привела в пример албанский монастырский комплекс Худавянг, где реставрационные работы проводились без учета исторических данных, а также Гянджасар, где вмешательства вызвали возмущение даже среди армянских ученых. По ее словам, азербайджанских специалистов целенаправленно не допускали к этим объектам, что препятствовало проведению объективных исследований.

После освобождения территорий Азербайджан незамедлительно приступил к изучению состояния культурного наследия. В 2020 году был проведен первый этап анализа памятников, а в 2023 году осуществлен многомесячный детальный мониторинг. По официальным данным, на территории Карабаха зарегистрировано 705 памятников, однако 155 из них пока не удалось обнаружить. В основном это археологические объекты, которые могли быть уничтожены или использованы в других целях.

Сложность ситуации усугубляется масштабным минированием территорий, что препятствует доступу к историческим памятникам. Несмотря на активную работу агентства по разминированию и силовых структур, процесс обследования и восстановления наследия остается сложным и требует значительных усилий.

С.Гаджиева особо подчеркнула, что наибольшие разрушения постигли мусульманские памятники, которые были разграблены, осквернены и подверглись физическому уничтожению. В Шуше единственным "отреставрированным" объектом стала мечеть, однако реставрация проводилась таким образом, чтобы стереть все азербайджанские следы.

Касаясь христианского наследия, она отметила, что многие знаковые памятники, включая Худавянг и Гянджасар, подверглись реставрации по неясным проектам, где использовались современные материалы, что привело к утрате их исторического облика. В ряде случаев реставрационные работы сводились к "евроремонту", что уничтожило подлинную структуру зданий. Помимо физического искажения наследия, проводилось и его идеологическое присвоение через публикации, в которых переписывалась история происхождения этих памятников.

Говоря о богатстве культурного наследия Карабаха, С.Гаджиева напомнила, что этот регион является уникальной археологической зоной, охватывающей разные исторические периоды. Она привела в пример Азыхскую пещеру — одну из древнейших стоянок первобытного человека, где была найдена челюсть азыхантропа, названного в честь этой местности. Это открытие, сделанное азербайджанскими учеными, подтверждает глубокие исторические корни Азербайджана в регионе.

Несмотря на многочисленные трудности, Азербайджан активно восстанавливает свои исторические памятники. Уже завершена реставрация комплекса Панахали-хана, разрабатываются проекты восстановления других архитектурных объектов, в том числе мечети в селе Гоч-Ахмядли, которая станет важной частью культурного возрождения региона, особенно в преддверии переселения жителей.

В завершение Сабина Гаджиева подчеркнула, что основная задача — это не просто восстановление разрушенного, но и сохранение и передача культурного наследия будущим поколениям. "Исторические памятники — это не просто здания, а живые свидетели прошлого, которые должны быть защищены от уничтожения и присвоения".