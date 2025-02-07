Кремль сожалеет о закрытии "Русского дома" в Баку - Песков

БАКУ /Trend/ - Кремль сожалеет о закрытии "Русского дома" в Баку.

Как сообщает Trend, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать", - сказал он.

Песков добавил, что российская сторона будет решать возникшую ситуацию через диалог с Баку, "руководствуясь традиционно добрыми отношениями".

Напомним, что 6 февраля Азербайджан направил российской стороне ноту о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку.

"Деятельность таких организаций на территории Азербайджанской Республики регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соглашений, достигнутых на двусторонней основе.

После информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена ​​нота о прекращении деятельности "Русского дома".

Таким образом, в соответствии с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности "Русского дома" в нашей стране, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении", - сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.