Продолжился судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и других тяжких преступлениях

БАКУ /Trend/ - 7 февраля продолжилось заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, которое проходит в расположенном в Бакинском судебном комплексе Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемые были обеспечены переводчиками на языки, которыми они владеют, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства - руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.

Судебный процесс продолжился оглашением прокурорами, защищающими государственное обвинение, заключительной части обвинительного заключения по уголовному делу.

Новость обновляется