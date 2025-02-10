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Продолжаются учебные сборы, проводимые с военнообязанными

Политика Материалы 10 февраля 2025 14:04 (UTC +04:00)
Продолжаются учебные сборы, проводимые с военнообязанными

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Проводимые с военнообязанными учебные сборы продолжаются практическими занятиями.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в соответствии с планом сборов, в целях повышения уровня боеготовности, знаний и навыков участников учений их обучают тактико-техническим особенностям и правилам применения стрелкового оружия, находящегося на вооружении армии, проводятся учения по стрельбе.

Задействованный в учениях личный состав успешно проводит занятия по практической стрельбе из стрелкового оружия.

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