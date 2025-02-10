Продолжаются учебные сборы, проводимые с военнообязанными

БАКУ /Trend/ - Проводимые с военнообязанными учебные сборы продолжаются практическими занятиями.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в соответствии с планом сборов, в целях повышения уровня боеготовности, знаний и навыков участников учений их обучают тактико-техническим особенностям и правилам применения стрелкового оружия, находящегося на вооружении армии, проводятся учения по стрельбе.

Задействованный в учениях личный состав успешно проводит занятия по практической стрельбе из стрелкового оружия.

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