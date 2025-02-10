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Община Западного Азербайджана требует от Армении создать условия для возвращения азербайджанцев

Политика Материалы 10 февраля 2025 15:10 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана требует от Армении создать условия для возвращения азербайджанцев
Фото: Община Западного Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в статье, опубликованной 10 февраля новостным агентством Armenpress, озвучил ложные, необоснованные и вредоносные взгляды на региональные процессы и тему Западного Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Прежде всего, хотели бы подчеркнуть, что Община Западного Азербайджана поддерживает политические процессы, направленные на установление мира между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что установление мира между двумя государствами и возвращение западных азербайджанцев в свои дома являются взаимодополняющими целями. Отмечая, что мирный процесс начался именно по инициативе правительства Азербайджанской Республики после Отечественной войны 2020 года, мы ценим миротворческие усилия азербайджанской стороны.

В то же время, наша Община серьезно обеспокоена действиями правительства Армении, направленными против мира и прав человека. Проводимая Арменией крупномасштабная программа вооружения, ее расистская политика, реализуемая на государственном уровне, и в этом контексте отрицание права западных азербайджанцев на возвращение обостряют ситуацию в регионе.

Вопреки утверждению премьер-министра, следует отметить, что никакой военной угрозы для Армении не существует. Если учесть это, а также захватническое прошлое Армении, ее неспособность ответственно применять военную силу, неспособность признать ответственность за правонарушения, совершенные ею против Азербайджана, и выразить искреннее раскаяние, а также преобладающие в ее политических кругах и обществе реваншистские настроения, можно с полной уверенностью сказать, что ее массовое вооружение свидетельствует о намерении напасть на Азербайджан.

Совершенно недопустимо, что премьер-министр Пашинян в своей статье представляет вопрос Западного Азербайджана как военную угрозу. Высказывания премьер-министра по этой теме, в том числе его утверждения о том, что в основных документах Общины якобы содержатся претензии на 60 процентов территории Армении, являются необоснованными. Напоминая, что азербайджанцы проживали во всех регионах Армении, включая столицу Иреван, и в свое время составляли там этническое большинство, мы еще раз подчеркиваем, что Община Западного Азербайджана борется за мирное, достойное и безопасное возвращение насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома в рамках международного права, уважая территориальную целостность Армении.

Мы как Община Западного Азербайджана требуем, чтобы правительство Армении прекратило свои действия против мира и прав человека, включая прославление военных преступников, остановило программу вооружения, вернуло приобретенное им тяжелое и современное наступательное оружие и создало условия для возвращения западных азербайджанцев", - говорится в заявлении Общины.

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