Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан — МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Запрещен въезд в Азербайджан первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по туризму Николая Валуева.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде касательно антиазербайджанских высказываний депутата Государственной думы России Николая Валуева и шагах, которые будут предприняты в связи с этим, сообщает Trend.

"Оскорбительные, угрожающего характера высказывания первого заместителя председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по туризму Николая Валуева, направленные против Азербайджана и азербайджанского народа, совершенно неприемлемы. В связи с высказываниями данного депутата против нашей страны его имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику, и его въезд в нашу страну запрещен. В целом хотелось бы отметить, что это не первый случай внесения имен депутатов Госдумы России в список "нежелательных лиц". К примеру, ранее в этот список были включены выступающие против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов", - отметил он.

Напомним, что недавно депутат Государственной думы России Николай Валуев, выступая по вопросу о прекращении деятельности Российского информационно-культурного центра – "Русский дом", являющегося представительством агентства "Россотрудничество" в Азербайджане, оскорбительно высказался в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.

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