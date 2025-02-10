Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 14 февраля.
Как сообщает Trend, в повестку заседания включены 15 вопросов.
Это следующие вопросы:
1. Доклад о деятельности органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципальных образований в 2024 году;
2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики «О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике» и «О воинской обязанности и военной службе»;
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О технической безопасности» и «О лицензиях и разрешениях»;
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики;
5. Законопроект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» (второе чтение);
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об авиации» (второе чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальном страховании» и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» (второе чтение);
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» (первое чтение);
12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» (первое чтение);
13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение);
14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О служебном и гражданском оружии» (первое чтение);
15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете» (первое чтение).
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