Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 14 февраля.

Как сообщает Trend, в повестку заседания включены 15 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Доклад о деятельности органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципальных образований в 2024 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики «О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике» и «О воинской обязанности и военной службе»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О технической безопасности» и «О лицензиях и разрешениях»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики;

5. Законопроект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об авиации» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальном страховании» и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О служебном и гражданском оружии» (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете» (первое чтение).

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