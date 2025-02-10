Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Азербайджана на 2025 год утверждены в размере 2 миллиардов 941 миллиона 690 тысяч манатов.

Источниками финансирования этих расходов являются:

- доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год в размере 2 миллиардов 571 миллиона 690 тысяч манатов;

- 370 000 000,00 манатов, направленных на финансирование расходов 2025 года из неиспользованных в предыдущие годы средств (остатков) бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.

Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2025 года.