Азербайджанские военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на текущий год, авиационные подразделения ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

После проверки состояния здоровья летных экипажей военные пилоты провели контрольный осмотр штурмовиков Су-25 и Су-25МЛ, сообщили Trend в минобороны.

После ознакомления с правилами безопасности в соответствии с планом были выполнены взлет и посадка, сложные маневры на различных высотах, определение координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, а также проведение воздушной разведки и другие учебные задачи.

Все задачи, поставленные в ходе учебно-тренировочных полетов, были выполнены с высоким профессионализмом

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