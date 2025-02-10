Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Турцией.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, передает Trend.

"Сегодня состоялись политические консультации, проведенные между делегациями во главе с генеральным директором по региональной безопасности МИД Азербайджана Азером Мусаевым и генеральным директором по Восточной Европе и Кавказу МИД Турции Мехметом Сансаром. На встрече обсуждались двусторонние политические связи стран и развитие сотрудничества в международных организациях", - отметил посол.