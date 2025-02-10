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Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)

Политика Материалы 10 февраля 2025 19:54 (UTC +04:00)
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Фото: Рашад Мамедов / Facebook

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Турцией.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, передает Trend.

"Сегодня состоялись политические консультации, проведенные между делегациями во главе с генеральным директором по региональной безопасности МИД Азербайджана Азером Мусаевым и генеральным директором по Восточной Европе и Кавказу МИД Турции Мехметом Сансаром. На встрече обсуждались двусторонние политические связи стран и развитие сотрудничества в международных организациях", - отметил посол.

Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
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