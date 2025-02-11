Азербайджан призывает Армению воздержаться от заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает Армению воздержаться от заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу претензий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в статье "Арменпресс".

"Заявления премьер-министра Армении в его статье, опубликованной "Арменпресс" 10 февраля 2025 года, о якобы "подготовке Азербайджана к нападению на Армению", о целях Общины Западного Азербайджана, а также многие другие необоснованные утверждения сделаны с целью исказить реальность и ввести в заблуждение мировое сообщество. Интересно, что премьер-министр, отстаивая право на обладание военным потенциалом, представляет страну, которая помимо 30-летней военной оккупации территории другой страны, несмотря на взятые на себя согласно Трехстороннему заявлению обязательства, в течение трех лет после окончания 44-дневной войны удерживала на территории Азербайджана более десяти тысяч подготовленных вооруженных солдат, оснащенных тяжелым вооружением. После окончания 44-дневной войны военные расходы Армении почти утроились, с примерно $600 млн в 2021 году до $1,6 млрд в 2024 году. Более того, согласно недавно подписанным военным соглашениям, Армения в основном приобретает наступательное оружие, способное наносить дальние удары по территории Азербайджана", - отметил он.

А.Гаджизаде подчеркнул, что учитывая продолжающиеся территориальные претензии в Конституции и правовых актах Армении, а также факт нарастания реваншизма, обоснование наращивания военного потенциала Армении является неискренним и представляет прямую угрозу безопасности Азербайджана.

"Кроме того, совершенно необоснованны утверждения Армении о деятельности и целях Общины Западного Азербайджана, основной целью которой является безопасное и достойное возвращение на земли, откуда азербайджанцы были изгнаны, основываясь на праве на возвращение, закрепленном во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах. Отказ премьер-министра Армении в этом праве под разными предлогами, в том числе путем неверного толкования заявленных целей Общины, еще раз демонстрирует уровень жестокости политики этой страны, приводящей к тому, что азербайджанцы в настоящее время отсутствуют в Армении, где когда-то они составляли основную часть населения страны. К сожалению, ссылки на Пражскую встречу 2022 года, Алматинскую декларацию 1991 года, пункты проекта мирного соглашения, которые призваны установить, что Армения действительно не имеет и не будет иметь претензий к Азербайджану, были опровергнуты самим г-ном Пашиняном не только несколько месяцев спустя, в сентябре 2023 года, когда он направил поздравительное послание по поводу так называемой независимости марионеточного режима, созданного на территориях Азербайджана, но также когда он закрыл глаза на территориальные претензии, закрепленные в Конституции, и на оговорки, сделанные Арменией при присоединении к Алматинской декларации", - сказал он.

По его словам, даже сегодня, вместо того, чтобы приветствовать судебный процесс над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, Армения, которая называет этот суд “инсценированным”, не заинтересована в том, чтобы посмотреть в глаза правде, которую этот процесс может раскрыть.

"Более того, вместо того, чтобы предпринимать практические шаги в области выполнения обязательств Армении, в том числе по открытию коммуникаций между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой, она отвлекает внимание от этого процесса. В этом направлении, вместо практических шагов, Армения выдвигает предложения, которые по существу не имеют значения, что приводит к недопониманию и искажает реалии. Что касается создания механизмов контроля над вооружениями, которые ревностно продвигал премьер-министр, то хорошо известно, что за более чем 30 лет Армения грубо нарушила механизмы контроля над вооружениями, в которых она принимала участие, скрывала большую часть своей военной техники и оружия от международных механизмов контроля над вооружениями, незаконно размещала их на наших территориях. Такой подход к международным договорам позволяет сделать вывод о неискренности позиции Армении. Мы решительно призываем Армению отказаться от заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира", - добавил он.

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Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:03)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает Армению воздержаться от заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу претензий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в статье "Арменпресс".

"Заявления премьер-министра Армении в его статье, опубликованной "Арменпресс" 10 февраля 2025 года, о якобы "подготовке Азербайджана к нападению на Армению", о целях Общины Западного Азербайджана, а также многие другие необоснованные утверждения сделаны с целью исказить реальность и ввести в заблуждение мировое сообщество. Интересно, что премьер-министр, отстаивая право на обладание военным потенциалом, представляет страну, которая помимо 30-летней военной оккупации территории другой страны, несмотря на взятые на себя согласно Трехстороннему заявлению обязательства, в течение трех лет после окончания 44-дневной войны удерживала на территории Азербайджана более десяти тысяч подготовленных вооруженных солдат, оснащенных тяжелым вооружением. После окончания 44-дневной войны военные расходы Армении почти утроились, с примерно $600 млн в 2021 году до $1,6 млрд в 2024 году. Более того, согласно недавно подписанным военным соглашениям, Армения в основном приобретает наступательное оружие, способное наносить дальние удары по территории Азербайджана", - отметил он.

А.Гаджизаде подчеркнул, что учитывая продолжающиеся территориальные претензии в Конституции и правовых актах Армении, а также факт нарастания реваншизма, обоснование наращивания военного потенциала Армении является неискренним и представляет прямую угрозу безопасности Азербайджана.

"Кроме того, совершенно необоснованны утверждения Армении о деятельности и целях Общины Западного Азербайджана, основной целью которой является безопасное и достойное возвращение на земли, откуда азербайджанцы были изгнаны, основываясь на праве на возвращение, закрепленном во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах. Отказ премьер-министра Армении в этом праве под разными предлогами, в том числе путем неверного толкования заявленных целей Общины, еще раз демонстрирует уровень жестокости политики этой страны, приводящей к тому, что азербайджанцы в настоящее время отсутствуют в Армении, где когда-то они составляли основную часть населения страны. К сожалению, ссылки на Пражскую встречу премьер-министра Армении 2022 года, Алматинскую декларацию 1991 года, пункты проекта мирного соглашения, которые призваны установить, что Армения действительно не имеет и не будет иметь претензий к Азербайджану, были опровергнуты самим г-ном Пашиняном не только несколько месяцев спустя, в сентябре 2023 года, когда он направил поздравительное послание по поводу так называемой независимости марионеточного режима, созданного на территориях Азербайджана, но также когда он закрыл глаза на территориальные претензии, закрепленные в Конституции, и на оговорки, сделанные Арменией при присоединении к Алматинской декларации",- сказал он.

По его словам, даже сегодня, вместо того, чтобы приветствовать судебный процесс над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, Армения, которая называет этот суд “инсценированным”, не заинтересована в том, чтобы посмотреть в глаза правде, которую этот процесс может раскрыть.

"Более того, вместо того, чтобы предпринимать практические шаги в области выполнения обязательств Армении, в том числе по открытию коммуникаций между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой, она отвлекает внимание от этого процесса. В этом направлении, вместо практических шагов, Армения выдвигает предложения, которые по существу не имеют значения, что приводит к недопониманию и искажает реалии.

Что касается создания механизмов контроля над вооружениями, которые ревностно продвигал премьер-министр, то хорошо известно, что за более чем 30 лет Армения грубо нарушила механизмы контроля над вооружениями, в которых она принимала участие, скрывала большую часть своей военной техники и оружия от международных механизмов контроля над вооружениями, незаконно размещала их на наших территориях. Такой подход к международным договорам позволяет сделать вывод о неискренности позиции Армении.

Мы решительно призываем Армению отказаться от заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира", - добавил он.

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