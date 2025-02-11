Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Исламской Республики Иран Аятолле Сайеду Али Хаменеи по случаю национального праздника страны – Дня победы Исламской революции, сообщает во вторник Trend.

"Ваше преосвященство, уважаемый Аятолла Хаменеи,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня Победы Исламской революции.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран черпают силу из воли наших народов, которые веками жили в условиях дружбы и добрососедства и разделяют общие духовные ценности. Мы придаем особое значение развитию построенных на этих основах межгосударственных отношений и расширению нашего сотрудничества,.

В настоящее время двусторонняя повестка включает ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Считаю, что, пользуясь имеющимися возможностями, мы сможем добиться углубления сотрудничества между нашими странами.

Верю, что основанные на взаимном уважении и добрососедстве азербайджано-иранские отношения будут развиваться в интересах наших государств и народов, послужат укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – благополучия и процветания", - говорится в письме.