Прошло 33 года с массовой резни в селах Малыбейли и Гушчулар

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 33 года с массовой резни азербайджанцев в селах Малыбейли и Гушчулар.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе этих событий, имевших место 10-12 февраля 1992 года, во время Первой Карабахской войны, армянскими вооруженными формированиями, напавшими на села Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар Шушинского района было убито большое количество мирных азербайджанцев.

Населенные азербайджанцами села Малыбейли и Гушчулар в Шушинском районе располагались в гористой местности, на плато близ административного центра района - города Шуша. Здесь проживало около 4 тыс. человек. В 1988 году в этих селах, как и в Ходжалы, были размещены около 1500 вынужденных переселенцев, насильно изгнанных из Армении. С началом Карабахской войны эти села стали основными целями армянских вооруженных формирований.

Поскольку с октября 1991 года Малыбейли был полностью окружен, единственным выходом из села был воздушный путь. Но 28 января армяне сбили последний вертолет, летевший в Шушу. Жители Малыбейли потеряли всякую надежду. Осажденные со всех сторон жители Малыбейли оказались в беспомощном состоянии и были вынуждены смело взглянуть смерти в глаза. 10 февраля армянские вооруженные силы, в состав которых также входили российские военнослужащие, атаковали Малыбейли. Все пытались бежать в село Гушчулар. Дома местных жителей были сожжены. Сельчане героически сражались с армянами за жизнь.

В составе захватнических вооруженных формирований воевали и наемники из разных стран. С захватом армянскими вооруженными формированиями сел Малыбейли и Гушчулар в полной блокаде оказались города Шуша и Ходжалы. Были жестоко убиты мирные, ни в чем не повинные и беспомощные гражданские лица. Однако впереди был план по захвату Гарадаглы, Агдама и Ходжалы...

Прошли годы. Земли, на которой положили головы тысячи шехидов, были возвращены в результате 44-дневной Отечественной войны. Однако никто не сможет вернуть ту боль и потери, которые мы пережили за эти годы. Мы никогда не должны забывать наши потери в течение этих 33 лет в Малыбейли-Гушчуларе, наших сыновей и дочерей, ставших шехидами.

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