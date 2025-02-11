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И Азербайджан, и Армения способны сами продолжать мирные переговоры до финализации этого процесса – Песков

Политика Материалы 11 февраля 2025 13:41 (UTC +04:00)
И Азербайджан, и Армения способны сами продолжать мирные переговоры до финализации этого процесса – Песков
Фото: Дмитрий Песков/Facebook

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - И Азербайджан, и Армения способны сами продолжать мирные переговоры до финализации этого процесса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал российским журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать их самостоятельные усилия", - заявил он.

Песков отметил важность предсказуемости Южного Кавказа для России.

"Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества", - добавил он.

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