И Азербайджан, и Армения способны сами продолжать мирные переговоры до финализации этого процесса – Песков

БАКУ/Trend/ - И Азербайджан, и Армения способны сами продолжать мирные переговоры до финализации этого процесса.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал российским журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать их самостоятельные усилия", - заявил он.
Песков отметил важность предсказуемости Южного Кавказа для России.
"Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества", - добавил он.