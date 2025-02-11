И Азербайджан, и Армения способны сами продолжать мирные переговоры до финализации этого процесса – Песков

БАКУ/Trend/ - И Азербайджан, и Армения способны сами продолжать мирные переговоры до финализации этого процесса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал российским журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать их самостоятельные усилия", - заявил он.

Песков отметил важность предсказуемости Южного Кавказа для России.

"Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества", - добавил он.