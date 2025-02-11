Президент Ильхам Алиев утвердил "План мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета".

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, координацию и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденных настоящим распоряжением, должна осуществлять Администрация Президента Азербайджанской Республики.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.