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Президент Ильхам Алиев утвердил "План мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета"

Политика Материалы 11 февраля 2025 16:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил "План мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета"
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета".

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, координацию и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденных настоящим распоряжением, должна осуществлять Администрация Президента Азербайджанской Республики.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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