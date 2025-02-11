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Будет учреждена юбилейная медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики"

Политика Материалы 11 февраля 2025 16:24 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Будет учреждена юбилейная медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, это отражено в Плане мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета", утвержденном сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, в связи с этим Администрации Президента Азербайджанской Республики и Милли Меджлису рекомендовано в течение года учредить юбилейную медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики".

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