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Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в рамках коридора "Север-Юг"

Политика Материалы 11 февраля 2025 16:30 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в рамках коридора "Север-Юг"
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в правительство Российской Федерации уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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