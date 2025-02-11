Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в рамках коридора "Север-Юг"

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в правительство Российской Федерации уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.