Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил "План мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета" (Дополнено)

Политика Материалы 11 февраля 2025 16:27 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 16:16)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета".

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, координацию и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденных настоящим распоряжением, должна осуществлять Администрация Президента Азербайджанской Республики.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости