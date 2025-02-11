Очередное заседание Координационного штаба состоялось в городе Ханкенди (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Под председательством главы Администрации Президента Азербайджанской Республики и руководителя Координационного штаба для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева в городе Ханкенди состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Trend, открывая заседание вступительным словом, Самир Нуриев отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях развернуты широкомасштабные строительные и восстановительные работы. В рамках крупномасштабных проектов, реализуемых в соответствии с утвержденной главой государства "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", строятся современная инфраструктура, населенные пункты для комфортного возвращения и заселения бывших вынужденных переселенцев, создаются все необходимые условия.

Отметив, что почти тридцатилетний период оккупации остался позади, и в результате 44-дневной Отечественной войны и успешных антитеррористических мероприятий суверенитет нашей страны был полностью восстановлен, руководитель штаба подчеркнул, что это историческое достижение является воплощением политической мудрости, решимости Верховного главнокомандующего, силы азербайджанского государства, единства и воли нашего народа. Было подчеркнуто, что "Большое возвращение" на освобожденные от оккупации территории определено главой нашего государства в качестве одного из национальных приоритетов, работа в этой сфере находится под постоянным контролем. Подчеркнуто, что для обеспечения своевременной и качественной реализации "Большого возвращения" важное значение имеет мобилизация всех ресурсов, скоординированная и планомерная реализация проектов реконструкции и их сдача в установленные сроки.

Затем в соответствии с повесткой заседания была представлена информация о проделанной работе по реализации "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", а также в сферах устойчивого расселения и обеспечения занятости населения, стимулирования экономической активности и предпринимательской деятельности в рамках Программы. Было доведено до внимания, что в настоящее время на этих территориях проживает и осуществляет деятельность около 40 тысяч человек, в том числе бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся на освобожденные территории в рамках обеспечения устойчивого заселения, являющегося одним из основных компонентов "Большого возвращения", работники государственного и частного секторов, а также лица, получающие образование.

Было отмечено, что наряду с восстановительными и строительными работами, проводимыми для обеспечения устойчивости заселения на освобожденных от оккупации территориях, была проведена необходимая работа по обеспечению занятости переселяемого населения. Наряду с этим, организуются различные соответствующие учебные и профессиональные курсы.

Отмечено, что в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, имеющих благоприятный климат, есть большие возможности для развития аграрной, промышленной и туристической сфер, и параллельно с процессом заселения, создаются предприятия производства и переработки, торговли, обслуживания, промышленности, различные сферы экономической деятельности. До внимания участников заседания было доведено, что в соответствии с поручениями главы государства для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на этих территориях, расширен доступ к финансовым ресурсам, применяются налоговые и таможенные льготы, а также иные механизмы стимулирования. Было подчеркнуто, что на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне Аразской долины", действуют в общей сложности более 400 предприятий, уже начат экспорт продукции, произведенной на предприятиях Агдамского промышленного парка.

Кроме того, были заслушаны доклады о деятельности специальных представительств Президента Азербайджанской Республики и предстоящих задачах.

В конце заседания до внимания участников еще раз была доведена важность проделанной работы в рамках "Большого возвращения" и необходимость мобилизации всех ресурсов для достижения поставленных целей, а также были даны соответствующие поручения по выполнению задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики.

В рамках поездки был проведен осмотр ряда объектов в городах Ханкенди и Шуша.

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