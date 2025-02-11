Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 февраля продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, передает Trend.

На судебном заседании, прошедшем в расположенном в Бакинском судебном комплексе Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства – руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.

Судебный процесс был продолжен объявлением прокурорами, защищающими государственное обвинение, резолютивной части обвинительного акта по уголовному делу.

На этом судебном заседании были объявлены эпизоды обвинительного акта по фактам уничтожения азербайджанского населения и терроризма в результате агрессивной войны, развязанной государством Армения и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц государства Армения, его вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли приступил к объявлению части обвинения относительно фактов уничтожения населения в ходе агрессивной войны.

Было отмечено, что в ходе агрессивной войны преступное сообщество, осуществлявшее деятельность под непосредственным контролем государства Армения, в соответствии с его поручениями, указаниями и инструкциями, организовав массовое изгнание из сел Баганыс-Айрым Газахского района, Малыбейли-Гушчулар Шушинского района, Гарадаглы Ходжавендского района, Баш Гюней (Баш Гюнейпейе) Агдеринского района, Баллыгая и Гюлистан Гёранбойского района, Агдабан, Джомерд и Башлыбел Кяльбаджарского района законно проживавших там азербайджанцев, в целях массового уничтожения населения в ходе широкомасштабных и систематических атак, нацеленных на облегчение оккупации Арменией данных территорий, совершило умышленное убийство 241 человека – расстреляло, заживо сожгло их, причинило тяжкие телесные повреждения, – предприняло попытку убийства 149 человек, причинив им тяжкие телесные повреждения.

Затем началось объявление части обвинения относительно фактов преступлений терроризма, совершенных в ходе агрессивной войны.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев отметил, что в течение 1998-2023 годов в результате преступлений терроризма, совершенных по 308 эпизодам, были умышленно убиты в общей сложности не менее 449 человек, включая 210 военнослужащих и 239 гражданских лиц, предпринята попытка умышленного убийства 1729 человек, в том числе 1013 военнослужащих и 716 гражданских лиц.

В целом в результате преступлений терроризма были умышленно убиты 17 детей, предпринята попытка умышленного убийства 53 детей с причинением им телесных повреждений различной степени. Затем государственные обвинители Фуад Мусаев, Вюсал Абдуллаев и Тарана Мамедова объявили конкретные эпизоды по преступлениям терроризма.

В том числе было отмечено, что 9 января 1991 года подвергся обстрелу автомобиль марки «УАЗ-469», следовавший в направлении Шушинского района, в результате чего водитель Гоек Иван Иванович, находившиеся в автомобиле пассажиры – военнослужащий советской армии командир разведывательного полка воинской части номер 44682, подполковник Ларионов Олег Михаилович и начальник штаба военной комендатуры Лачына майор Иванов Игорь Юрьевич, корреспондент газеты «Молодежь Азербайджана», журналист Аскерова Салатын Азиз гызы, командированная на эту территорию для выполнения служебных обязанностей, получили различные телесные повреждения в виде пулевых ранений, совершено умышленное убийство 4 человек.

Кроме того, говорилось о том, что 20 ноября 1991 года вертолет с государственными представителями Азербайджанской Республики, наблюдателями из Российской Федерации и Республики Казахстан для осуществления посадки в Ходжавендском районе летел на низкой высоте над территорией села Гаракенд данного района, члены преступной организации, узнав об этом, совершили нападение на вертолет, открыв по нему интенсивный огонь из пулеметов и автоматов конструкции АК 74 с расстояния 300 метров под углом примерно 30 градусов, в результате чего вертолет был поврежден и потерял управление.

В итоге вертолет упал перпендикулярно на проселочную дорогу в 5 километрах восточнее села Гаракенд на северном склоне горы и взорвался, в результате чего находившиеся в вертолете бывший генеральный прокурор Азербайджанской Республики Гаибов Исмет Исмаил оглу, министр внутренних дел Азербайджанской Республики Асадов Мухаммед Наби оглу, государственный секретарь Азербайджанской Республики Исмаилов Тофиг Кязым оглу, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Гаджиев Зульфи Салех оглу, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Джафаров Вагиф Джафар оглу и Мамедов Вели Гусейн оглу, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Сериков Санлал Досумович, тележурналист Мустафаев Алы Мустафа оглу, видеооператор Шахбазов Фахреддин Ибрагим оглу, осветитель Гусейнзаде Ариф Исмаил оглу, первый заместитель министра мелиорации и водного хозяйства Азербайджанской Республики Намазалиев Гурбан Гусейн оглу, заведующий отделом Аппарата Президента Азербайджанской Республики Мирзоев Осман Мирзагусейн оглу, помощник государственного секретаря Азербайджанской Республики Мамедов Рафик Мамед оглу, комендант района чрезвычайного положения Жинкин Николай Владимирович, генерал-майор милиции Лукашов Михаил Дмитриевич, подполковник Кочерев Олег Николаевич, начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху Иванов Сергей Семенович, прокурор Нагорно-Карабахской Автономной Области Плавский Игорь Александрович, начальник управления внутренних дел прокурор Нагорно-Карабахской Автономной Области Кавалев Владимир Владимирович, а также 3 члена экипажа вертолета – Котов Вячеслав Владимирович, Долгов Геннадий Владимирович и Яровенко Дмитрий Борисович получили различные тяжкие телесные повреждения, таким образом было совершено умышленное убийство 22 человек, выполнявших служебные обязанности.

Наряду с этим, было отмечено, что 26 января 2010 года на территории села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района Азербайджанской Республики был обстрелян из автоматического оружия автомобиль марки «УАЗ» с государственным регистрационным номером 00-21 HP, принадлежащий Физулинской военной прокуратуре, в результате чего выполнявший свои служебные обязанности следователь Физулинской военной прокуратуры Идаятов Араз Габиль оглу получил огнестрельное ранение.

Также было объявлено, что изготовленное членами преступного сообщества взрывное устройство в виде мины-ловушки, встроенной внутрь белой игрушечной собаки, было сброшено в реку Товуз, а 14 июля 2011 года несовершеннолетняя Шахмалыева Айгюн Зираддин гызы (дата рождения – 15 сентября 1999 года), играясь на берегу на участке реки, проходящем через приграничное с Республикой Армения село Алибейли Товузского района, заинтересовалась игрушкой, принесла ее домой и положила на стол, в результате возникшего физического контакта произошел взрыв, и Айгюн Шахмалыева скончалась на месте от полученных травм.

После этого государственный обвинитель Тарана Мамедова на основании обвинительного акта приступила к оглашению преступлений терроризма, совершенных во время Апрельских боев 2016 года, Товузских боев 2020 года и Второй Карабахской войны.

Было отмечено, что 2-6, 24, 26-28 и 30 апреля 2016 года в результате обстрелов из крупнокалиберного и другого огнестрельного оружия на территории Агдамского района были умышленно убиты 3 гражданских лица, 13 мирных жителей получили телесные повреждения различной степени тяжести, на территории Тертерского района были умышленно убиты 3 гражданских лица, 11 мирных жителей получили телесные повреждения различной степени тяжести, еще 4 гражданских лица получили телесные повреждения различной степени тяжести на территории Гёранбойского района, 1 – на территории Физулинского района, 1 – на территории Агджабединского района. В общей сложности 6 гражданских лиц были умышленно убиты, было совершено покушение на умышленное убийство 30 мирных жителей с причинением телесных повреждений различной степени тяжести, а также нанесен материальный ущерб на общую сумму более 2,4 миллиона манатов в виде полного или частичного разрушения, сожжения, повреждения 733 объектов недвижимости.

Говорилось о том, что 12-16, 17, 24 и 25 июля 2020 года на очередном этапе агрессивной войны, которая велась с единым умыслом, в результате обстрелов из крупнокалиберного оружия и другого огнестрельного оружия в селе Агдам Товузского района был умышленно убит 1 мирный житель, индивидуальным жилым домам и хозяйствам, принадлежащим в общей сложности 69 гражданским лицам (11 человек из села Агдам Товузского района, 35 человек из села Дондар Гушчу, 4 человека из села Алибейли, 4 человека из села Юхары Ойсюзлю, 8 человек из села Вахидли, 1 человек из села Ашагы Ойсюзлю, 6 человек из села Ханлыглар Газахского района), был причинен материальный ущерб на сумму более 594 тысяч манатов.

Особо подчеркивалось, что с использованием реактивной системы залпового огня «Смерч» производства Российской Федерации, переброшенной с армянского направления на находившуюся под оккупацией Республики Армения территорию Азербайджанской Республики и предварительно размещенной на укрепленных позициях, и ракетного комплекса оперативно-тактического назначения «9К72»-«Эльбрус» производства Российской Федерации, установленного на территории Республики Армения, на условной линии соприкосновения с Азербайджанской Республикой, в период с 4 по 17 октября 2020 года велся непрерывный интенсивный огонь по городу Гянджа и наносились ракетные удары, намеренно были убиты в общей сложности 26 мирных жителей, еще 175 гражданским лицам были умышленно причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Вместе с тем, в период с 5 октября по 7 ноября 2020 года в результате обстрела из реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а также баллистических ракет, минометов и другого крупнокалиберного оружия в Бардинском районе с единым умыслом было умышленно убито 29 гражданских лиц, еще 103 мирным жителям умышленно причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В целом, за 44 дня Отечественной войны движимому и недвижимому имуществу, находящемуся в государственной и частной собственности, в городах Гянджа и Мингячевир, Тертерском, Агдамском, Бардинском, Агджабединском, Физулинском, Гёранбойском (Нафталан), Бейляганском, Джебраильском, Кюрдамирском и Габалинском районах был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 187 миллионов манатов.

Также в 25 эпизодах вертолеты, летевшие в город Шуша, село Гарадаглы Ходжавендского района, Ходжалинский район и на другие территории для перевозки оставшихся в беспомощном состоянии людей, были обстреляны из различного оружия, пилоты и пассажиры получили ранения, также были повреждены вертолеты.

Сообщалось также о попытках взорвать участок нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан и Западного экспортного трубопровода, проходящий через Гёранбойский и Евлахский районы, и других террористических актах.

Суд продолжится 14 февраля.

Напомним, что в отношении 15 человек – Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.