В суде оглашена часть обвинительного заключения, касающаяся фактов истребления азербайджанского населения

БАКУ /Trend/ - 11 февраля в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении, была оглашена часть обвинительного заключения, касающаяся фактов истребления азербайджанского населения в ходе агрессивной войны.

Эту часть обвинительного заключения огласил помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли, передает Trend.

Было отмечено, что в ходе агрессивной войны преступное сообщество, осуществлявшее деятельность под непосредственным контролем государства Армения, в соответствии с его поручениями, указаниями и инструкциями, организовав массовое изгнание из сел Баганыс-Айрым Газахского района, Малыбейли-Гушчулар Шушинского района, Гарадаглы Ходжавендского района, Баш Гюней (Баш Гюнейпейе) Агдеринского района, Баллыгая и Гюлистан Гёранбойского района, Агдабан, Джомерд и Башлыбел Кяльбаджарского района законно проживавших там азербайджанцев, в целях массового уничтожения населения в ходе широкомасштабных и систематических атак, нацеленных на облегчение оккупации Арменией данных территорий, совершило умышленное убийство 241 человека – расстреляло, заживо сожгло их, причинило тяжкие телесные повреждения, – предприняло попытку убийства 149 человек, причинив им тяжкие телесные повреждения.

Напомним, что 15 человек обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Нижеследующие лица: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.