Гособвинители по делу лиц армянского происхождения раскрыли конкретные эпизоды террористических преступлений

БАКУ /Trend/ - 11 февраля в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении, государственные обвинители Фуад Мусаев, Вусал Абдуллаев и Тарана Мамедова раскрыли конкретные эпизоды преступлений террористического характера, передает Trend.

Было отмечено, что 9 января 1991 года подвергся обстрелу автомобиль марки «УАЗ-469», следовавший в направлении Шушинского района, в результате чего водитель Гоек Иван Иванович, находившиеся в автомобиле пассажиры – военнослужащий советской армии командир разведывательного полка воинской части номер 44682, подполковник Ларионов Олег Михаилович и начальник штаба военной комендатуры Лачына майор Иванов Игорь Юрьевич, корреспондент газеты «Молодежь Азербайджана», журналист Аскерова Салатын Азиз гызы, командированная на эту территорию для выполнения служебных обязанностей, получили различные телесные повреждения в виде пулевых ранений, совершено умышленное убийство 4 человек.

Кроме того, говорилось о том, что 20 ноября 1991 года вертолет с государственными представителями Азербайджанской Республики, наблюдателями из Российской Федерации и Республики Казахстан для осуществления посадки в Ходжавендском районе летел на низкой высоте над территорией села Гаракенд данного района, члены преступной организации, узнав об этом, совершили нападение на вертолет, открыв по нему интенсивный огонь из пулеметов и автоматов конструкции АК 74 с расстояния 300 метров под углом примерно 30 градусов, в результате чего вертолет был поврежден и потерял управление.

В итоге вертолет упал перпендикулярно на проселочную дорогу в 5 километрах восточнее села Гаракенд на северном склоне горы и взорвался, в результате чего находившиеся в вертолете бывший генеральный прокурор Азербайджанской Республики Гаибов Исмет Исмаил оглу, министр внутренних дел Азербайджанской Республики Асадов Мухаммед Наби оглу, государственный секретарь Азербайджанской Республики Исмаилов Тофиг Кязым оглу, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Гаджиев Зульфи Салех оглу, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Джафаров Вагиф Джафар оглу и Мамедов Вели Гусейн оглу, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Сериков Санлал Досумович, тележурналист Мустафаев Алы Мустафа оглу, видеооператор Шахбазов Фахреддин Ибрагим оглу, осветитель Гусейнзаде Ариф Исмаил оглу, первый заместитель министра мелиорации и водного хозяйства Азербайджанской Республики Намазалиев Гурбан Гусейн оглу, заведующий отделом Аппарата Президента Азербайджанской Республики Мирзоев Осман Мирзагусейн оглу, помощник государственного секретаря Азербайджанской Республики Мамедов Рафик Мамед оглу, комендант района чрезвычайного положения Жинкин Николай Владимирович, генерал-майор милиции Лукашов Михаил Дмитриевич, подполковник Кочерев Олег Николаевич, начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху Иванов Сергей Семенович, прокурор Нагорно-Карабахской Автономной Области Плавский Игорь Александрович, начальник управления внутренних дел прокурор Нагорно-Карабахской Автономной Области Кавалев Владимир Владимирович, а также 3 члена экипажа вертолета – Котов Вячеслав Владимирович, Долгов Геннадий Владимирович и Яровенко Дмитрий Борисович получили различные тяжкие телесные повреждения, таким образом было совершено умышленное убийство 22 человек, выполнявших служебные обязанности.

Наряду с этим, было отмечено, что 26 января 2010 года на территории села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района Азербайджанской Республики был обстрелян из автоматического оружия автомобиль марки «УАЗ» с государственным регистрационным номером 00-21 HP, принадлежащий Физулинской военной прокуратуре, в результате чего выполнявший свои служебные обязанности следователь Физулинской военной прокуратуры Идаятов Араз Габиль оглу получил огнестрельное ранение.

Также было объявлено, что изготовленное членами преступного сообщества взрывное устройство в виде мины-ловушки, встроенной внутрь белой игрушечной собаки, было сброшено в реку Товуз, а 14 июля 2011 года несовершеннолетняя Шахмалыева Айгюн Зираддин гызы (дата рождения – 15 сентября 1999 года), играясь на берегу на участке реки, проходящем через приграничное с Республикой Армения село Алибейли Товузского района, заинтересовалась игрушкой, принесла ее домой и положила на стол, в результате возникшего физического контакта произошел взрыв, и Айгюн Шахмалыева скончалась на месте от полученных травм.