Президент Ильхам Алиев: Мы хорошо зарекомендовали себя в регионе Южного Кавказа и Каспия

БАКУ /Trend/ - Мы инициировали масштабные проекты, которые обеспечили возможности для создания коммуникаций в регионе. Мы хорошо зарекомендовали себя в регионе Южного Кавказа и Каспия, к которым мы принадлежим.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

Подчеркнув, что Азербайджан твердо отстаивает свои национальные интересы, свой образ жизни, свою независимую политику и добился немалых успехов, глава государства сказал: «Поэтому я бы сказал, что пример Азербайджана, как страны, которая относительно недавно появилась на международной карте, отстаивает свои национальные интересы и налаживает хорошие контакты по всему миру, показывает, что защищать собственные интересы возможно при наличии стабильности и единства в обществе».