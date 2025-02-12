Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Наша политика, основанная на невмешательстве во внутренние дела любой страны, находит поддержку на международной арене

Политика Материалы 12 февраля 2025 10:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наша политика, основанная на невмешательстве во внутренние дела любой страны, находит поддержку на международной арене
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Проведение климатической конференции, объединяющей почти 200 стран, было большим вызовом, большой ответственностью, а также большим успехом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

Напомнив, что до этого Азербайджан в течение четырех лет успешно председательствовал в Движении неприсоединения, являющемся вторым по величине международным институтом после Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства отметил: «Это свидетельствует о том, что наша политика, основанная на дружбе, сотрудничестве, невмешательстве во внутренние дела любой страны, действительно находит поддержку на международной арене. Итак, мы можем быть принимающей стороной для такого глобального международного мероприятия».

Лента

Лента новостей

Читать все новости