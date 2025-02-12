Президент Ильхам Алиев: Наша политика, основанная на невмешательстве во внутренние дела любой страны, находит поддержку на международной арене

БАКУ /Trend/ - Проведение климатической конференции, объединяющей почти 200 стран, было большим вызовом, большой ответственностью, а также большим успехом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

Напомнив, что до этого Азербайджан в течение четырех лет успешно председательствовал в Движении неприсоединения, являющемся вторым по величине международным институтом после Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства отметил: «Это свидетельствует о том, что наша политика, основанная на дружбе, сотрудничестве, невмешательстве во внутренние дела любой страны, действительно находит поддержку на международной арене. Итак, мы можем быть принимающей стороной для такого глобального международного мероприятия».