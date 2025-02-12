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Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах, по которым Азербайджан до сих пор не стал членом Всемирной торговой организации

Политика Материалы 12 февраля 2025 10:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах, по которым Азербайджан до сих пор не стал членом Всемирной торговой организации
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе 20 января рассказал, в частности, о причинах, по которым Азербайджан до сих пор не стал членом Всемирной торговой организации, передает в среду Trend.

Интервью было опубликовано 11 февраля.

Глава государства сказал, что несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, «заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах». «Все это разрушает основные ценности Всемирной торговой организации», - добавил Президент.

Подчеркнув, что экономика Азербайджана самодостаточна, Президент отметил, что если все предложения азербайджанской стороны по вступлению в организацию будут выполнены, то процесс пойдет более гладко.

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