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Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем

Политика Материалы 12 февраля 2025 10:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году Китай и Азербайджан официально стали стратегическими партнерами. После моей встречи с Председателем Китая летом прошлого года была принята соответствующая Декларация о стратегическом партнерстве. Это очень важный политический шаг в наших двусторонних отношениях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

«Стратегическое партнерство – это очень высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем, включая вопросы, связанные с нашим членством в различных международных организациях, а не только во Всемирной торговой организации», - подчеркнул глава государства.

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