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Президент Ильхам Алиев: Глобальный Юг ожидает больше поддержки от самых богатых стран мира

Политика Материалы 12 февраля 2025 10:31 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Глобальный Юг ожидает больше поддержки от самых богатых стран мира
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Одним из важных событий на COP29 в Баку был Саммит малых островных развивающихся государств, на котором Азербайджан выдвинул очень амбициозную повестку, чтобы оказать практическую поддержку этим странам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

«Очевидно, что без согласованного подхода со стороны крупных игроков будет трудно поддерживать эти страны. Эти страны не имеют финансовых ресурсов для решения климатических проблем. Поэтому я думаю, что это ответственность тех стран, которые могут взять на себя это бремя, чтобы сделать больше. Глобальный Юг абсолютно объективно ожидает больше поддержки от самых богатых стран мира».

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