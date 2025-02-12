Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Четыре года, которые мы считаем потерянными в американо-азербайджанских отношениях, станут историей

Политика Материалы 12 февраля 2025 10:53 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Четыре года, которые мы считаем потерянными в американо-азербайджанских отношениях, станут историей
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Мы помним время, когда главой США был Президент Трамп, и наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они полностью ухудшились из-за несправедливого и нечестного подхода администрации Байдена к Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

Подчеркнув, что предыдущий опыт работы с Президентом Трампом был очень позитивным, Президент отметил: «Мы ожидаем, что эти четыре года, которые мы считаем потерянными годами в американо-азербайджанских отношениях, станут историей, и мы возобновим работу».

Лента

Лента новостей

Читать все новости