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В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 12 февраля 2025 11:24 (UTC +04:00)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 12 февраля состоялась церемония официальной встречи находившегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда, сообщает в среду Trend.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Сомали был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Сомали.

Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Сомали и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда (ФОТО/ВИДЕО)
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