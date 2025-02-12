В Баку состоится 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи

БАКУ /Trend/ - С 18 по 20 февраля под председательством Азербайджана в Баку будет проведена 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает в среду Trend, в сессии на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии" примут участие делегации парламентов более 30 стран и международных организаций, включая спикеров из более чем 10 государств.

В рамках мероприятия состоятся заседание Исполнительного совета, пленарная сессия, а также заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным и социальным вопросам. Будут обсуждаться проекты резолюций по актуальным вопросам, а также рассмотрены различные организационные аспекты.

Кроме того, в ходе сессии запланирован ряд двусторонних встреч между участвующими делегациями. Эти встречи предоставят возможность обменяться мнениями о текущей деятельности АПА и перспективах ее дальнейшего развития.

По завершении сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчёт Секретариата АПА.

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