Президент Ильхам Алиев: Этот визит откроет новую страницу в тесных дружественных отношениях между Азербайджаном и Сомали

БАКУ/Trend/ - Это исторический визит. Это первый визит в истории двусторонних отношений между нашими странами. Уверен, что он откроет новую страницу в тесных дружественных отношениях между нашими странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.

«Подписанные сегодня документы отчетливо демонстрируют наше взаимное стремление развивать двусторонние связи в различных областях. Уверен, что все подписанные сегодня в Баку соглашения будут реализованы и поднимут наши отношения на более высокий уровень», - отметил глава государства.