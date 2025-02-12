Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности, производя многие виды оборонного оборудования.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.

«Считаю, что сотрудничество в области обороны, обучение, а также возможное совместное производство оборонительного оборудования и его поставки из Азербайджана в Сомали должны быть одними из важных направлений нашего сотрудничества», - подчеркнул глава государства.