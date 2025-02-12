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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности

Политика Материалы 12 февраля 2025 17:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает мощным потенциалом оборонной промышленности, производя многие виды оборонного оборудования.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.

«Считаю, что сотрудничество в области обороны, обучение, а также возможное совместное производство оборонительного оборудования и его поставки из Азербайджана в Сомали должны быть одними из важных направлений нашего сотрудничества», - подчеркнул глава государства.

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